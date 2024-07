Savona, il chiosco del bar Girasole in abbandono da anni, il Comune: “Un bando per fine estate”

Una vecchia parabola ripiegata su se stessa, teli in nylon che coprono una parte di parete, materiali ammassati all'interno. Non è una bella visione quella del chiosco del bar Girasole, di proprietà del Comune, chiuso da anni e in attesa di recupero ormai da tempo.

La struttura era stata posta sotto sequestro sette anni fa perché era stata ampliata senza le necessarie autorizzazioni e la parte esterna era stata costruita abusivamente. Si era così aperto un lungo contenzioso tra i gestori e Palazzo Sisto, che si è risolto solo nel maggio del 2022 quando le chiavi sono state restituite al Comune.

Palazzo Sisto aveva allora puntato sul rilancio con un’indagine di mercato esplorativa per acquisire manifestazioni di interesse per la concessione del chiosco. Le proposte di recupero arrivate in quella occasione al Comune riguardavano attività diverse, che andavano da quelle commerciali a quelle sociali.