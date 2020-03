Savona, una raccolta fondi in onore dell'ex dipendente dell'ufficio tecnico dell'ASL2 Gianni Lacirignola

"Non abbiamo avuto neanche l’opportunità di dargli un saluto, in questo momento difficile per tutti, abbiamo pensato che il modo migliore per ricordarlo fosse attivare una raccolta fondi in sua memoria, e di destinare quanto raccolto, a seconda dell’importo raggiunto, all’acquisto di uno strumento/materiale, o per il pronto, o per la rianima, o comunque per dove ce ne sarà bisogno".

I colleghi di Gianni Lacirignola, mancato all'età di 62 anni mercoledì scorso, dell'ufficio tecnico dell'Asl2 hanno dato vita all'iniziativa benefica.

" Era una persona molto conosciuta ed apprezzata, e abbiamo pensato che a molti avrebbe fatto piacere ricordarlo in questo modo" continuano.

Chi volesse contribuire, può portare la donazione direttamente in ufficio tecnico oppure fare un bonifico on line “in memoria di Gianni Lacirignola” direttamente su: Banca Carige Intestatario: Azienda Sanitaria Locale N.2 Savonese conto liquidazione IT68D0617510610000010126690