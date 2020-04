Regione, Michelucci (Italia Viva): "Ok lockdown, ma sia almeno consentita la manutenzione agli stabilimenti balneari"

Annuncia il consigliere regionale di Italia Viva Juri Michelucci: "Ho scritto al Presidente Toti e al Prefetto della Spezia per chiedere, come ha fatto l'Emilia Romagna, che sia consentito al personale degli stabilimenti balneari di poter accedervi per comprovate attività di cantiere e lavorative.

Gli stabilimenti balneari chiusi dall'autunno e, che dopo le mareggiate di questo inverno, avrebbero già dovuto vedere iniziata la manutenzione ordinaria nonché la messa in sicurezza per la stagione estiva che auspico possa iniziare appena superata l'emergenza Covid.

Anche questo settore ha necessità di farsi trovare pronto per non rischiare

di non poter far fronte a una stagione estiva già compromessa dalla crisi internazionale che stiamo vivendo.

Ho chiesto quindi a Toti e al prefetto di interessarsi a questo problema rilevante per il settore balneare. Gli stabilimenti balneari necessitano di svolgere l’ordinaria manutenzione nei propri stabilimenti naturalmente nel rispetti delle misure per prevenire il contagio".