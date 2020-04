Chiude il II Negri del Santa Corona: alcuni medici e infermieri positivi al Coronavirus

L'ospedale Santa Corona costretto a chiudere il reparto di Medicina Interna del II Negri.

Sabato scorso, una volta trasferiti gli ultimi pazienti (quasi tutti al III Negri), l'azienda sanitaria ha deciso di mettere in atto la procedura d’emergenza poiché dopo aver effettuato i tamponi al personale sanitario, alcuni tra infermieri e medici sono risultati positivi. Alla luce di tutto ciò, non potendo garantire l’adeguata assistenza ai degenti e per permettere la bonifica dei locali del padiglione del nosocomio pietrese, è arrivata la decisione di chiudere il reparto.