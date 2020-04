Cairo, la denuncia dell'Accademia Kronos: "Trovato sacchi pieni di carcasse animali" (FOTO)

Due sacchi neri contenenti resti di animale ritrovati a Cairo Montenotte. Per la precisione nei pressi del convento di San Francesco, in strada Ville.

"Venerdì abbiamo ricevuto una segnalazione che ci ha lasciato sgomenti - spiegano dall'Accademia Kronos, sezione Val Bormida - Abbiamo naturalmente fatto segnalazione alle autorità competenti. Nei sacchi abbiamo rinvenuto resti di capriolo. Probabilmente il gesto di qualche bracconiere".

"Siamo amareggiati e sconvolti che in un momento del genere, in piena emergenza sanitaria, ci siano ancora bracconieri che non rispettino né la vita, né le regole basilari" concludono dall'Accademia Kronos.