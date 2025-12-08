"La magia del Presepe" a Vado: artisti locali espongono le loro opere al Molo 8.44 (FOTO)

Presepi Artigianali interamente realizzati a mano da artisti locali, visitabile per oltre un mese in uno degli spazi interni del Molo 8.44 di Vado Ligure

Le opere che spaziano da un classica natività sotto la Torretta e il Brandale, passando per i nani e i topini in un presepe "ecologico", il circo con personaggi storici, Pinocchio, gli spaventapasseri e molto altro, sono visitabili da sabato scorso sono collocate nell’area tra Arcaplanet e H&M, è frutto della creatività e dell’attenzione ai dettagli dell'organizzatore Renato Viazzi e Luciana Scarone, coordinatrice, scenografa che si è occupata degli allestimenti, che hanno curato il progetto in ogni sua fase: dall’ideazione alla scenografia, fino alla messa in scena finale.

Il risultato è un allestimento che unisce tradizione e maestria artigiana, trasformando uno spazio commerciale in una piccola oasi di atmosfera natalizia.

Il presepe rimarrà aperto al pubblico fino all’11 gennaio 2026 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30.

"Un’occasione pensata non solo per gli appassionati dei presepi, ma anche per famiglie, bambini e visitatori di tutte le età che desiderano vivere un momento di autenticità all’interno del Centro Commerciale - dicono dalla direzione dello shopping center vadese - Con questa iniziativa, Molo 8.44 conferma la volontà di proporre spazi e attività che valorizzino il territorio e le sue eccellenze artigiane, contribuendo a rendere il periodo natalizio ancora più accogliente per tutti coloro che frequentano il Centro".

Gli artisti che hanno partecipato sono Andrea Zaffarano e Anna Chiacchio de "La Bottega delle tre lune", Ermanno Cavalli, Fulvio Semenza, Marco Longagna, Luciana Mayer, Luciana Scarone, Luigi Canepa, Marina Egidi. A partecipare anche il Centro Aias di Savona e l'azienda Piante Merengone di Albisola Superiore.