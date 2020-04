Cairo, il sindaco bacchetta i "furbetti del Covid": "Nessuna tragedia trasforma un fesso in una persona intelligente"

Emergenza Covid-19: il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini fa il punto della situazione.

"Ad oggi abbiamo 38 persone in isolamento - spiega il primo cittadino - Di queste, 10 sono positive: 2 ricoverate in ospedale e 8 presso la propria abitazione. Ci sono 11 casi sospetti in attesa del tampone. 17 in isolamento perché venute a contatto con persone positive. 2 cittadini sono guariti".

"Ringrazio di cuore tutti i cairesi che nei giorni di Pasqua e Pasquetta hanno dimostrato un grande senso civico rimanendo a casa. Per contro, rimangono alcune persone irresponsabili che continuano ad uscire senza rispettare le regole. Purtroppo, nessuna tragedia trasforma un fesso in una persona intelligente - conclude il sindaco Lambertini - Per fortuna la stragrande maggioranza della cittadinanza sta dimostrando coscienza e senso di responsabilità. Non è il momento di abbassare la guardia".