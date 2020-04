Albenga: una lunga coda di cittadini attende la consegna dei buoni spesa

Una lunga fila di circa 50 persone si vedeva stamane in viale Martiri della Libertà angolo Piazza del Popolo. Erano cittadini convocati alle 11,30 dall'assessorato Affari Sociali destinatari dei buoni spesa che il Comune ha messo a disposizione, usando propri fondi in quanto quelli elargiti dallo Stato si erano esauriti accontentando solo una parte dei richiedenti.

"Siamo nel pieno dell'operazione, ne abbiamo ancora per alcuni giorni e, nonostante le lunghissime code, riusciamo a consegnare molto speditamente" afferma l'assessora Simona Vespo.

"Cerchiamo di lasciare senza aiuto meno gente possibile, stiamo raschiando la pentola dei nostri fondi a questo proposito" ha aggiunto.

Sono buoni del valore di 50 euro per ciascun componente della famiglia (a seconda del reddito) da spendere presso un supermercato che si trova nel centro città. I buoni possono essere utilizzabili in più riprese fino ad esaurimento del valore. Hanno validità 3 anni e, una volta scaduti, terminano il loro effetto senza possibilità anche di rimborso in denaro.