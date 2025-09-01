Stella, chiude il negozio "Daü Bazar" di San Giovanni. La titolare: "Con l'online una fetta di vendite si è persa"

Chiude dopo anni il negozio "Daü Bazar" di Stella San Giovanni in via Rovieto Inferiore.

Sabato era l'ultimo giorno e in molti si sono stretti alla titolare Francesca Delfino salutandola con affetto e ringraziandola del suo lavoro e della sua cordialità.

"A livello umano i clienti mi hanno dato veramente tanto. Avevo rilevato l'attività il 3 agosto 2015 in un momento non semplice familiare per necessità di lavorare. Mi ero trasferita già da 8 anni ma non conoscevo tante persone e prendendo il bazar si è formata un gran bella famiglia che mi ha dato veramente tanto" dice Francesca Delfino.

"Ho dovuto prendere questa decisione perché mi sono resa conto che dopo il Covid è cambiato molto professionalmente nella mia attività. Ero l'unico negozio di paese con l'obiettivo di dare dei servizi e ho cercato di venire incontro a tutte le esigenze. Ma con l'online una bella fetta di vendite si sono andate a perdere e con le utenze e le tasse non riuscito più a starci - continua l'ormai ex titolare - Ho perso la parte di cartoleria, prima vendevo i regali sotto Natale ora solo la carta per confezionarli, ma per gli anziani era comunque un punto di riferimento anche perché non abituati agli acquisti su internet. Me ne sono resa conto nell'ultima settimana con le persone che mi sono venute a salutare portandomi regali".

"Mi dispiace per una fetta di clientela, la persona anziana che ad esempio veniva a comprare la lampadina e mio marito che li aiutava andandogliele a cambiare a casa. In questi mesi di liquidazione mi ha fatto piacere vedere le persone che continuavano a venire per vedere se c'era ancora qualcosa per darmi una mano, è stata una bella cosa" conclude.

"La chiusura di un'attività storica come il Daü Bazar a Stella è sempre un evento che dispiace, ma purtroppo fa parte di una trasformazione più ampia e fisiologica del nostro tessuto economico e sociale - dice il sindaco Andrea Castellini - È un cambiamento che sta avvenendo ovunque, non solo qui. Parlando con gli anziani del paese, si scopre che la nostra storia è fatta di continui avvicendamenti. Un secolo fa, per esempio, Stella era un importante centro per la produzione di vimini. Più recentemente, pensiamo agli anni Settanta e Ottanta, quando a San Martino c'erano ancora una parrucchiera e un'osteria, o agli anni Novanta, quando a Teglia e a San Martino c'erano due benzinai e a San Martino ben due alimentari, oggi ridotti a uno. Ogni epoca porta con sé delle chiusure, che non devono per forza essere lette come un fallimento, ma come una transizione".

"In questo caso specifico, l'avvento di internet ha sicuramente giocato un ruolo cruciale. Il commercio si sta spostando sempre più online, ed è una tendenza che difficilmente si può invertire. Non è un bene né un male, è semplicemente la realtà con cui dobbiamo fare i conti - continua il primo cittadino - A Francesca, la titolare, amica e compagna di viaggio in amministrazione comunale (è consigliere comunale di maggioranza, ndr), va il mio più grande in bocca al lupo. Ha dimostrato una straordinaria capacità imprenditoriale, resistendo per così tanti anni in un sistema che, con i suoi ritmi frenetici e le sue sfide, è diventato una vera e propria macina. Le auguro il meglio per il suo futuro".