 / Cronaca

Cronaca | 01 settembre 2025, 17:15

Quiliano, esce il rio in via Dodino: chiusa la strada (FOTO)

Sul posto la protezione civile e la polizia locale. Allagamenti a Roviasca e Montagna

100 mm di pioggia caduti in un'ora e non mancano i problemi a Quiliano. 

Il rio Ciaso vicino alla parrocchia di San Lorenzo nel pieno centro quilianese è infatti esondato allagando via Dodino. 

Al momento la strada è chiusa al traffico con la protezione civile che è sul posto insieme alla polizia locale. 

Attualmente il livello del torrente Quiliano non desta preoccupazione. 

Il Comune ha allertato i cittadini di allontanarsi dai piani bassi viste le violenti precipitazioni previste anche in serata e di tenere il cellulare acceso. 

Si registrano allagamenti anche nelle frazioni Roviasca e Montagna. 

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium