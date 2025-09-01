Quiliano, esce il rio in via Dodino: chiusa la strada (FOTO)

100 mm di pioggia caduti in un'ora e non mancano i problemi a Quiliano.
Il rio Ciaso vicino alla parrocchia di San Lorenzo nel pieno centro quilianese è infatti esondato allagando via Dodino.
Al momento la strada è chiusa al traffico con la protezione civile che è sul posto insieme alla polizia locale.
Attualmente il livello del torrente Quiliano non desta preoccupazione.
Il Comune ha allertato i cittadini di allontanarsi dai piani bassi viste le violenti precipitazioni previste anche in serata e di tenere il cellulare acceso.
Si registrano allagamenti anche nelle frazioni Roviasca e Montagna.