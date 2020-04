Infortunio sul lavoro per un uomo questa mattina a Cairo Montenotte, in un vivaio.

Stando a quanto riportato la vittima dell'incidente stava eseguendo alcune lavorazioni con un trattore quando, per cause non ben accertate, ha subito un trauma ad una gamba.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca cairese che hanno trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona in codice giallo dove è stata rilevata una frattura dell'arto.