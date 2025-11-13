Auto sbanda e si cappotta nel rettilineo sull'Aurelia: grande spavento tra Finale e Varigotti

Momenti di grande spavento nel pomeriggio odierno, poco dopo le 15, lungo la Ss1 Aurelia tra il porticciolo di Finale Ligure e Varigotti dove un'auto è sbandata finendo per cappottarsi.

Ancora incerte le cause e l'esatta dinamica dell'incidente, verificatosi all'altezza del rettilineo "della Fiorita". Sul posto si sono immediatamente precipitati però i soccorsi.

A subire le conseguenze del sinistro una sola persona che si sarebbe trovata all'interno dell'abitacolo, affidata alle cure dei militi della Croce Bianca di Marina supportati dall'automedica Sierra4. La vittima avrebbe riportato un trauma alla testa, stando alle prime informazioni e per lei è stato disposto il trasporto al Santa Corona fortunatamente solo in codice giallo per i controlli del caso.

La Polizia locale finalese si è invece occupata dei rilievi del caso e della gestione della viabilità per permettere i soccorsi, ai quali hanno partecipato anche i Vigili del fuoco in arrivo dal distaccamento finalese e dalla centrale di Savona.