Villanova, bambino di un anno ustionato da acqua calda: ricoverato in terapia intensiva, non è in pericolo di vita

Non è in pericolo di vita, ma, per precauzione, resta ricoverato in terapia intensiva al Gaslini di Genova il bambino di 17 mesi soccorso ieri, rimasto ustionato da acqua calda con bruciature di secondo e terzo grado su circa il 60% del corpo. L’incidente è avvenuto nella zona di vico Santa Caterina, nel centro storico di Villanova d’Albenga.

Sul posto è intervenuta immediatamente la centrale operativa del 112, che ha mobilitato la Croce Bianca, sezione di Villanova d’Albenga, e l’automedica.

Vista la gravità delle ustioni, è stato disposto anche l’intervento dell’elisoccorso “Grifo”, che ha trasportato il piccolo in codice rosso all’ospedale pediatrico.