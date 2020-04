Varazze, prorogato il termine delle domande per i bonus spesa: il comune contribuisce con 15mila euro

A Varazze, come in altri comuni, è stato prorogato il termine per le domande per ricevere i bonus spesa.

Per il comune varazzino erano stati stanziati 68mila 883 euro da distribuire alle persone in difficoltà per reperire i beni di prima necessità in questa emergenza Coronavirus e ieri il sindaco Alessandro Bozzano ha annunciato che di quella cifra sono avanzati 6mila 800 euro relativi al bando precedente ai quali sono stati aggiunti 15mila euro di fondi comunali per un totale di circa 22mila da destinare per il secondo bando.

"Potranno partecipare i residenti nel comune di Varazze che ne hanno bisogno e la scadenza per la presentazione delle domande è venerdì 24 aprile alle ore 12.00 - spiega il primo cittadino che ha ricordato che il modulo è scaricabile dal sito del comune - possono inoltre farne richiesta i cittadini che per il primo bando non sono riusciti nei termini previsti a inviare la domanda".

Il sindaco ha inoltre illustrato la situazione sanitaria del comune: "Al 17 aprile sono state 120 le ordinanze emesse di isolamento fiduciario, 12 le persone che sono risultate positive al Coronavirus, 4 sono guariti, 43 in quarantena e 46 i cittadini usciti dalla quarantena".