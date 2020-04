Confcommercio Savona distribuisce le mascherine della Regione alle attività commerciali

Grazie al contributo dell' associazione F.I.T. (Federazione Italiana Tabaccai )della Provincia di Savona, che garantisce la capillare presenza sul territorio dei propri associati, la Confcommercio di Savona sta procedendo ad un’altra distribuzione delle mascherine fornite da Regione Liguria alle attività commerciali aperte.

“E’ in oltre necessario dare evidenza” rimarca il Presidente Bertino “alle iniziative di Confcommercio dedicate ad una serie di servizi, digitali e non, utili per l’emergenza e soprattutto per la ripresa, i servizi divisi per macrotemi riguardano: l’accesso a internet, la consegna a domicilio, la vendita a distanza, lo smart working.