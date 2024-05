Ugento: le spiagge più belle del Salento

Sulla costa ionica del Salento, si trova Ugento, un’affascinante località balneare perfetta per le vacanze estive. Ugento si è fatta conoscere non solo per la storia centenaria, ma soprattutto per le sue spiagge paradisiache di cui facciamo subito una panoramica.

Torre Mozza

La spiaggia più bella vicinissima a Ugento è quella di Torre Mozza, chiamata così per via della torre di avvistamento che capeggia sul litorale di sottile sabbia dorata, interrotta qua e là da alcune scogliere, perfette per i temerari che vogliono tuffarsi. Ora segui questo link per trovare l’appartamento in vendita a Ugento e nel Salento per trascorrere questa e le prossime estati nella regione più ambita di tutte dai turisti, compresi quelli internazionali.

Torre San Giovanni

La spiaggia di Torre San Giovanni è una delle più note e amate dell’intero Salento grazie alla finissima sabbia bagnata da acque turchesi. Il bellissimo litorale ne ha davvero per tutti i gusti: stabilimenti balneari per una vacanza senza pensieri e porzioni di spiaggia libera per chi preferisce un ambiente più naturale.

Lido Marini

Impossibile non parlare delle spiagge più belle di Ugento senza nominare Lido Marini, celebre ai più per l’arenile di sottile sabbia bianca lambito da un mare trasparente e poco profondo perfetto per nuotare. É possibile noleggiare tutto quello che serve per una giornata senza stress e praticare anche attività sportive come kayak e windsurf.

Torre Pali

A pochi chilometri a sud da Ugento, a meno di 15 minuti d’auto, si trova la famosa spiaggia di Torre Pali con le sue acque trasparenti. Si tratta della destinazione ideale per chi è alla ricerca di una spiaggia meno affollata che garantisca un’atmosfera più tranquilla per delle vacanze estive da dedicare al relax totale.

Pescoluse

Nota anche come Maldive del Salento, la spiaggia di Pescoluse è imprescindibile perché davvero incantevole. Con i piedi immersi nella sabbia bianca e bagnati dal mare trasparente, sembra davvero di esser in un altro mondo! Vale davvero la pena percorrere questi quasi 15 km per vivere un'esperienza davvero indimenticabile.

Torre Vado

La costa ionica del Salento nasconde alcune perle tra cui è bene nominare Torre Vado. A poca distanza da Ugento, la spiaggia è dominata da un’antica torre di avvistamento che affonda nella sottile sabbia dorata e su cui si infrangono le piccole onde del mare turchese. Il fondale poco profondo è adatto sia alla balneazione dei più piccoli sia alle immersioni.

Baia dei Diavoli

Infine, per chi vuole qualcosa di davvero emozionante, basta dirigersi alla Baia dei Diavoli, il cui nome del luogo è legato a diverse leggende. Il mare che s’infrange sulla costa frastagliata provoca gorgoglii risalenti dalle profondità, i quali rendono il luogo ancora più spettacolare. I più temerari si tuffano dalla scogliera nelle profondità del mare che arrivano a 4 metri, ideali anche per le immersioni. Le cavità rocciose dovute all'erosione e alle onde del mare, si collegano a diverse grotte sottomarine.

Per una balneazione più tranquilla, è sufficiente dirigersi a sud verso Posto Rosso, chiamato così per un edificio rosso posto sulla riva.