Fioriture spettacolari di maggio: alla Floricoltura Vivai Michelini di Borghetto S. Spirito è un’esplosione di forme e colori

Maggio è il mese in cui la natura esplode con le più belle fioriture e una palette di colori dalle sfumature infinite: una visita alla Floricoltura Vivai Michelini a Borghetto Santo Spirito è sempre una buona e salutare idea, mette di buon umore e fa bene all’anima. La Festa della Mamma non poteva quindi che essere a maggio, anche per l’analogia con Madre natura. “La natura è mamma. Prendersi cura delle piante, di queste creature viventi così importanti per la nostra sopravvivenza, che con il miracolo della fotosintesi clorofilliana, permettono di contrastare il cambiamento climatico in corso, è una cosa bellissima, fa bene a noi e all’ecosistema. Le piante – spiega il titolare Davide Michelini - sono veramente il motore della natura, la forza propulsiva da cui tutto ha origine”.

Onorare la mamma donando piante e fiori nella giornata che la rappresenta, può essere quindi l’omaggio più grande che possiamo fare a chi ci ha dato la vita e anche a Madre Natura.

“Quest’anno, molte spettacolari fioriture sono indietro a causa delle condizioni meteo particolari di questa primavera. – prosegue Davide - Maggio sarà un trionfo di colori da gustare appieno nei giardini, nei terrazzi, nei balconi”.

Per godere della bellezza e dei benefici dei fiori e delle piante non servono spazi enormi: in ogni situazione, indipendentemente dalle metrature, anche molto piccole, possiamo farli fiorire. “Avremo spettacolari fioriture di azalee – sottolinea il titolare - tra cui la specie chiamata Mollis, dalle stupende nuance gialle e arancioni e la Encore, rifiorente anche in autunno. La bellezza continua anche con gli splendidi rododendri, disponibili in tante colorazioni”.

“A maggio sono pronte a sbocciare anche le rose, come le Banksiae Alba Plena e le Banksiae Lutea, tutte senza spine, nei colori bianco e giallo. “Quest’anno, come novità, abbiamo anche una rosa rossa senza spine – aggiunge Davide -. Oltre ad una new entry straordinaria: una rosa sempreverde, rifiorente (che garantisce una fioritura pressoché ininterrotta da aprile a ottobre), ideale per bordure dei giardini ma anche per la coltivazione in vaso: la rosa Zepeti, un miracolo di resistenza e rusticità. Si tratta di una varietà che abbiamo seguito nella sua crescita fin dai campi prova”.

In questa stagione, alla Floricoltura Vivai Michelini di Borghetto Santo Spirito, troviamo la magia e i colori delle petunie, in tutte le loro forme; dalle classiche -dai colori più diversi- alle pendule, chiamate “Surfinie”. “Ci sono poi le potunie maxi e soprattutto un’altra grande novità: la toptunia Aicg – selezione pregiata e spettacolare – dalle suggestive colorazioni. – Continua Davide - Siamo gli unici ad averla in Liguria. Le sue caratteristiche principali sono la resistenza al caldo, alle malattie e il suo portamento. Ha una crescita compatta, è delicatamente ricadente, formando cuscini che restano sempre folti, anche nella parte superiore. Necessita di opportune concimazioni e di irrigazione non eccessiva. Inoltre, fiorisce fino a ottobre e anche oltre”.

Se parliamo di fiori di maggio, non si possono dimenticare gli amatissimi gerani, che nei Vivai Michelini sono presenti in moltissime varietà e colori, dai Pelargonium ai Geraniumi. L’elenco sarebbe infinito, in questo meraviglioso regno della biodiversità, ma citiamo ancora, tra gli altri, la presenza delle begonie, delle ortensie in tantissimi colori, forme, specie e varietà.

Non solo fiori però, perché è giusto che possa godere dei benefici delle piante anche chi non ha un giardino o un terrazzo. Nei Vivai Michelini, infatti, è possibile trovare una gamma ampissima di piante da interno, ideali per chi trascorre molto tempo in casa o in ufficio. Centinaia di piante con cui abbellire e vestire gli spazi per renderli più piacevoli e salutari, ma anche colture idroponiche da appartamento, kokedama o giardini volanti e terrari, piccoli eden in barattolo, che uniscono l’amore per il design a quello per il green e aiutano a viaggiare con la fantasia in luoghi lontani ed incontaminati.

“È bene ricordare che le piante ci portano tutta una serie di benefici che non vediamo. – sottolinea Davide - Ci fanno respirare meglio, perché assorbono gli inquinanti presenti negli ambienti domestici e nei luoghi di lavoro e migliorano la qualità dell’aria. Ci sono piante specifiche che addirittura assolvono a questo compito. Oltre la bellissima ed intramontabile Sansevieria, anche detta “lingua di suocera”, che purifica l’aria, ce ne sono molte altre”.

“I benefici delle piante” sono materia di insegnamento per Davide Michelini al corso I.T.S. Garden Manager AICG di Fondazione Minoprio (CO). “Da noi – aggiunge Davide - è possibile chiedere direttamente consigli sulle piante e sul loro ruolo per purificare l’ambiente e per assorbire gli agenti inquinanti. Per noi è una cosa molto importante e crediamo un imprescindibile valore aggiunto. Parliamo sempre dell’aspetto estetico, ma in realtà le piante fanno bene anche ai polmoni, alla psiche, all’anima, all’umore e a molti altri aspetti della nostra vita. – prosegue - Circondarci di piante ci migliora a 360°, le senti anche se non le vedi. Venite a fare un giro nel vivaio per scoprire le mille sfumature del mondo delle piante. Non fermatevi all’effetto ‘wow’ della prima pianta, ma imparate a conoscerle, perdetevi, lasciatevi trasportare in un’altra dimensione, perché è un mondo bello e affascinante da conoscere nei suoi vari risvolti. Un giro al vivaio mette di buon umore” conclude Davide Michelini.

Floricoltura Vivai Michelini è a Borghetto Santo Spirito (Savona), in via per Toirano 4, a 500 metri dal casello autostradale.

Telefono 0182940600 – www.michelinivivai.it