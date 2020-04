Coronavirus, andamento "ondivago" dei numeri: altri cinque decessi in ventiquattr'ore nel Savonese

Diventa sempre più difficile stabilire un andamento dei decessi che vedono tra le concause il Coronavirus in provincia di Savona e, in generale, in Liguria. L'andamento ondivago dei dati vede alcuni giorni di flessione alternarsi ad altri di picco.

Nelle ultime 24 ore, per esempio, si è assistito a una crescita dei lutti nel Savonese.

Ecco i dati nei due principali presidi (Albenga e Savona):

La Direzione Medica del Presidio di Levante - ASL 2 segnala 2 decessi:

· donna di 80 anni della Provincia di Savona

· donna di 92 anni della Provincia di Savona

La Direzione Medica del Presidio di Ponente - ASL 2 segnala 3 decessi:

· donna di 92 anni della Provincia di Savona

· donna di 89 anni della Provincia di Savona

· donna di 69 anni della Provincia di Savona.