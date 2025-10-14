Albenga, ancora deserta l'asta per l'ex ospedale Santa Maria di Misericordia: è la terza volta

Non c'è due senza tre. La procedura di vendita all’asta dell’ex ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga è andata nuovamente deserta per la terza volta.

Il valore era sceso a 3 milioni 720mila 912.50 euro, con rialzo minimo di 50mila euro ma non è bastato per essere appettibile a potenziali acquirenti.

L’asta era andata deserta già due volte: ad aprile, con una base di 5 milioni e 766 mila euro, e a luglio 2025, con un ribasso del 20%.

Il primo bando era stato pubblicato lo scorso febbraio dai curatori fallimentari Alberto Marchese e Maurizio Ferro, insieme al liquidatore Silvio Auxilia.

L’edificio fa parte del patrimonio immobiliare coinvolto nei fallimenti di Geo Gestioni Immobiliari S.r.l., Geo Sviluppo Italia S.r.l. e della società in liquidazione volontaria Progetto Ponente S.r.l.

Il complesso comprende diverse aree distribuite su più livelli. Al piano terra si trovano un locale commerciale con vetrine affacciate su piazza del Popolo e piazza Trincheri, spazi di servizio e una ex farmacia. Fanno parte della proprietà anche porzioni del complesso conventuale di San Crispino e locali che si affacciano su via Roma, oltre a una parte del convento di San Calogero, articolata su più piani e prospiciente piazza Trincheri. L’edificio principale si sviluppa su quattro piani, con aree esterne e cortili, mentre altre sezioni si estendono su tre livelli, comprendendo anche un sottotetto.

L'intero complesso copre una superficie di diverse migliaia di metri quadrati, ospitando spazi di varia destinazione: commerciale, residenziale e storico-monumentale.

L’astava rappresenta un'occasione per il recupero di un immobile di grande valore storico e architettonico, oggi in stato di degrado ma con un significativo potenziale di valorizzazione per la città.