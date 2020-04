Pietra Ligure, le proposte di Rozzi (FdI) per il prossimo consiglio comunale: educazione anti-virus per i cittadini e pulizia strade secondo raccomandazioni scientifiche

“In attesa del prossimo consiglio comunale, richiesto con i colleghi di minoranza Carrara e Seppone per discutere della questione ‘riattivazione padiglione ex malattie infettive’ vorrei fosse colta l’occasione per ampliare l’ordine del giorno ad altri argomenti di interesse collettivo". Così Silvia Rozzi, consigliere di minoranza del Comune di Pietra Ligure e capogruppo gruppo consiliare Fratelli d’Italia-AN.

"Per questo ho protocollato nei giorni scorsi due mozioni consiliari sempre inerenti l’emergenza in corso - prosegue Silvia Rozzi - La prima è la proposta di un mini-progetto formativo di educazione sanitaria, rivolto a tutta la cittadinanza, in merito alla corrette abitudini anti-virus. Covid-19 ha stravolto la vita di tutti, facendo emergere lacune individuali e collettive in materia di igiene e prevenzione: almeno in questo senso, facciamo in modo che ci abbia insegnato qualcosa. La seconda è la richiesta di adeguamento degli interventi di pulizia e disinfezione degli ambienti esterni e delle pavimentazioni stradali alle raccomandazioni scientifiche riportate dall’Istituto Superiore di Sanità. Garantire alla popolazione luoghi e strade pulite è d’obbligo, ma è altresì doveroso limitare rischi, inquinamento e dispendio di risorse a quanto realmente necessario". "Purtroppo però il sindaco De Vincenzi definisce ‘surreale’ la richiesta di convocazione di questo consiglio comunale: mi duole dire che ha mostrato a tutti una politica arrogante e pretestuosa, negando il dovuto rispetto all’opposizione e alla democrazia. Ha motivato il suo dissenso adducendo le ovvie implicazioni di congiunta appartenenza politica tra la minoranza e l’amministrazione regionale. E quindi? Un virus sconosciuto e imprevedibile obbliga tecnici e politici, giorno dopo giorno, ad attuare scelte in divenire; fin dall’inizio, questa maledetta epidemia mette in luce le carenze di un sistema sanitario nazionale che dovrà necessariamente essere sottoposto ad approfondita analisi e a nuove pianificazioni. Quindi perché non volerne discutere ai vari livelli e nelle sedi opportune?" continua l'esponente della minoranza.

"E se, come lascia intendere il sindaco stesso nel suo comunicato stampa, la sede opportuna non è il consiglio comunale perché ‘sulla sanità non decide il Comune ma la Regione Liguria’, sarebbe d’obbligo una sua smentita ufficiale per quanto dichiarava solo un anno fa nel suo programma elettorale in merito al Santa Corona, e che magari gli è valso un buon numero di voti: ‘mantenimento DEA di II livello, aggiornamento idea progettuale di ristrutturazione dell’ospedale, manutenzione e interventi strutturali sui padiglioni, mantenimento e salvaguardia dei livelli assistenziali e occupazionali e copertura urgente di tutti i primariati vacanti, istituzione del primo virtual hospital italiano, ..." sottolinea ancora la capogruppo gruppo consiliare Fratelli d’Italia-AN.