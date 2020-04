Covid-19, tutti negativi i tamponi eseguiti agli ospiti della casa di riposo "Levratto" di Millesimo (VIDEO)

Una buona notizia. Gli ospiti della casa di riposo "Levratto" di Millesimo sono risultati negativi ai tamponi del Covid-19. Lo comunica con un video sulla pagina Facebook del comune valbormidese l'assessore ai Sevizi Sociali Alessandra Garra.

"A nome di tutta l'amministrazione - spiega l'assessore - voglio ringraziare personalmente tutto il personale della casa di riposo "Levratto" per il grande lavoro svolto in questo momento di emergenza. Le loro capacità, il loro sforzo e la loro dedizione hanno fatto si che i nostri ospiti siamo tutti in salute. Gli esiti dei tamponi fatti sono risultati tutti negativi".

"Tutta l'amministrazione, con il sindaco Aldo Picalli in testa, si è mossa perché questo risultato fosse possibile. Ma senza l'aiuto del personale della struttura non sarebbe stato facile - prosegue - Grazie agli operatori sanitari, agli infermieri, a chi si occupa delle pulizie, alle cuoche, all'ufficio amministrativo, alla responsabile del servizio, al direttore sanitario e ai cittadini che ci hanno sostenuto".

"L'emergenza non è ancora finita. Il sindaco, come tutta l'amministrazione comunale, continuerà a tenere alta l'attenzione, come fatto fino ad ora" conclude l'assessore Garra.