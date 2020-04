La Commissione europea nomina il nuovo capo della Rappresentanza in Italia

Oggi Antonio Parenti è stato nominato capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. In quanto tale sarà il rappresentante ufficiale della Commissione in Italia sotto l'autorità politica della Presidente Ursula von der Leyen e sarà responsabile dell'intera Rappresentanza, dislocata nei due uffici di Roma e Milano. Assumerà l'incarico il 1º giugno 2020.

Parenti, di nazionalità italiana, dirige attualmente la sezione Affari economici, commercio e sviluppo della delegazione dell'UE presso le Nazioni Unite. Funzionario di grande esperienza con 25 anni di carriera alle spalle, in gran parte presso la Commissione europea e il servizio per l'azione esterna, Antonio Parenti si affaccia al nuovo ruolo forte di un notevole bagaglio di conoscenze ed esperienza in materia di affari europei.

In data odierna la Commissione europea ha anche deciso di prorogare il mandato di Ferran Tarradellas Espuny, capo della Rappresentanza regionale a Barcellona, che rimarrà in carica fino al 31 agosto 2020 in considerazione dell'attuale crisi del coronavirus.

Contesto

La Commissione ha uffici di rappresentanza nelle capitali di tutti gli Stati membri, affiancati da uffici regionali a Barcellona, Bonn, Marsiglia, Milano, Monaco di Baviera e Breslavia. Le Rappresentanze permettono alla Commissione di essere presente negli Stati membri dell'UE e sostengono la Presidente e l'intera Commissione nelle interazioni con questi ultimi. I capi delle Rappresentanze sono nominati dalla Presidente e agiscono sotto la sua autorità politica, promuovendo il dialogo politico permanente con le autorità nazionali, regionali e locali, i parlamenti, le parti sociali e la società civile. Le Rappresentanze forniscono conoscenze, analisi e consulenze specifiche per paese alla Presidente e a tutti i membri del collegio, dialogano con i cittadini e, di concerto con il servizio del portavoce, promuovono l'azione dell'UE mediante attività di stampa, informazione e comunicazione.

Per ulteriori informazioni

http://ec.europa.eu/italy