Cronaca | 07 agosto 2025, 10:41

Savona, minaccia e sputa ai poliziotti intervenuti per soccorrerlo: arrestato un 27enne

L'episodio è accaduto martedì pomeriggio nella zona del Prolungamento. La ragazza del giovane ha aggredito gli agenti nel tentativo di impedirne l’accompagnamento in caserma

Redazione

