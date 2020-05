Incidente questa mattina ad Albenga, lungo la strada provinciale 582 nei pressi dell'ex caserma Turinetto. Ad essere coinvolti nel sinistro una camion ed un'autovettura.

Sul posto immediato l'intervento dei militi della Croce Bianca di Albenga e dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente non si segnalano gravi conseguenze: due le persone soccorse, per entrambe è stato disposto il trasferimento in codice verde all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.