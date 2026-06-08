Loano, si fingono broker finanziari per farsi consegnare 135mila euro da un anziano: 5 denunciati

Si fingono broker e si fanno consegnare 135 mila euro da un'anziana, denunciati dai carabinieri. E' uno dei risultati dell'attività di controllo del territorio effettuata dai reparti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona per la prevenzione e la repressione degli illeciti in genere, nella settimana dal 1 al 7 giugno, e che ha portato a 909 persone identificate, 481 veicoli controllati, 4 persone arrestate e 21 indagate segnalate all’Autorità Giudiziaria.

Durante i controlli sulla circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione di Altare hanno deferito alla Procura della Repubblica una 33enne di origine albanese, residente nell’imperiese, sorpresa a circolare abusivamente su una vettura sottoposta a fermo amministrativo ed a lei affidata in custodia.

Diverse sono state le persone segnalate all'Autorità Giudiziaria per truffa. Nello specifico i Carabinieri di Sassello hanno deferito un 34enne della Val Bormida, che si era impossessato di un orologio di valore, per il quale avrebbe finto la riparazione.

I militari di Loano, al termine di una minuziosa attività di analisi dei dati, hanno denunciato 5 soggetti, italiani e stranieri, di età compresa tra i 32 e gli 80 anni e residenti nel centro-nord Italia, indiziati di una truffa in concorso, svolta dal luglio 2025 al marzo di quest’anno.

Gli indiziati, fingendosi broker finanziari sono riusciti a farsi consegnare ai 135.000 euro da un anziano della provincia di Savona.

Denunciato anche un 44enne savonese, reo di aver eseguito una falsa vendita online, ed aver ricevuto indebitamente la cifra di 600 euro.

È savonese è anche il 74enne denunciato dalla Stazione di Borghetto Santo Spirito, per aver preso 500 euro di una donna dal bancomat; l'anziana, non si era accorta che il denaro era stato erogato dal bancomat.

La Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Albenga ha denunciato un cittadino marocchino, pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale, per danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Lo stesso reparto è intervenuto su chiamata di alcuni cittadini per contenere le intemperanze di un 53enne ingauno ubriaco, denunciato per aver opposto resistenza a Pubblico Ufficiale.

La Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Savona ha arrestato in flagranza due cittadini svizzeri, di 26 e 32 anni, accusati di aver rapinato un cittadino nordafricano di denaro contante e smartphone.

Reato di rapina anche quello contestato, sempre da militari della Sezione Radiomobile di Savona, ad un 32enne di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale, denunciato per aver rubato lo zaino da un esercizio commerciale e aver violentemente spintonato il proprietario per fuggire.

I carabinieri della Stazione di Albisola, dopo una serie di accertamenti mirati, hanno deferito due stranieri, un greco ed un sudamericano, indagati di aver rapinato il telefono ad una terza persona, chiedendo un 'riscatto' di 150 euro per ottenerne la restituzione, a fronte di un debito contratto dalla vittima per l’acquisto di sostanza supefacente dagli indagati, a loro dire mai pagata.

Arrestato dalla Sezione Radiomobile di Savona, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Savona, un 34enne albanese, residente nella città capoluogo, quale aggravamento della misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto per il reato di rapina, in seguito a reiterate violazioni delle prescrizioni imposte.

Risolti, con deferimenti all’Autorità Giudiziaria, anche due eventi che avevano destato timore nella cittadinanza, in riferimento alla rissa avvenuta in viale Pontelungo di Albenga e a un analogo evento verificatosi in Cairo Montenotte. Per il primo evento, la Sezione Operativa della Compagnia ingauna, dopo aver visionato numerosi filmati del circuito di videosorveglianza cittadina, ha denunciato quattro pregiudicati marocchini, con età compresa tra 22 ed i 33 anni; mentre nella seconda circostanza i militari della Stazione di Cairo Montenotte hanno deferito tre cittadini tunisini, che avevano aggredito dapprima alcuni minorenni appartenenti ad una squadra di calcio alloggiata presso una struttura ricettiva e poi il personale dell’hotel affacciatosi in difesa dei giovani.