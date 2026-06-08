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Cronaca | 08 giugno 2026, 14:25

Savona, fanno i giocolieri in Corso Ricci ma avevano i fogli di Via del Questore: tre i denunciati

Uno dei soggetti è trovato in possesso di hashish, un altro aveva una tanica di benzina e un oggetti atti ad offendere

Savona, fanno i giocolieri in Corso Ricci ma avevano i fogli di Via del Questore: tre i denunciati

Sul fronte delle misure di prevenzione, il Questore di Savona ha disposto tre fogli di Via obbligatori nei confronti di tre soggetti, di età compresa tra i 36 e i 50 anni, due italiani ed uno straniero, già destinatari di analoghe misure in varie città italiane, controllati nella zona di Corso Ricci mentre occupavano la carreggiata effettuando esibizioni di giocoleria.

Durante le verifiche, uno di loro è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, mentre un secondo deteneva una tanica contenente benzina e oggetti atti ad offendere. Due dei soggetti sono stati inoltre segnalati amministrativamente per ubriachezza molesta. 

Per quelle condotte sono scattate le denunce all'Autorità Giudiziaria e l'adozione dei provvedimenti di prevenzione.

Redazione

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