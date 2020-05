Andora riapre la passeggiata, il molo e i parchi. Ma saranno obbligatorie mascherine e distanze

Il provvedimento dispone, inoltre, che all’interno dei parchi e sulla passeggiata sia consentito l’utilizzo delle panchine per una sola persona per panchina, ovvero per più persone unicamente se appartenenti al medesimo nucleo famigliare e coabitanti nella medesima abitazione. Sulle spiagge è consentito il transito per l’accesso al mare ed agli sport marini indicati nella ordinanza regionale ovvero per l'attività motoria. E’ in ogni caso consentito il transito e lo stazionamento delle persone autorizzate. In ottemperanza all’art. 1 del DPCM del 26 marzo scorso, le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse.