Compagnia carabinieri di Alassio: tre arresti e numerose denunce

Oltre ai controlli relativi all'osservanza delle misure contenitive del Covid-19, tutti i comandi dipendenti della Compagnia carabinieri di Alassio, nel proprio ambito territoriale, durante le festività pasquali, i lunghi ponti del 25 Aprile e 1 maggio, hanno continuato a presidiare il territorio, con continui controlli alle zone periferiche, alle stazioni ferroviarie, alle zone industriali e artigianali. Controlli anche sui bus di linea, durante le ore serali e notturne, posti di controllo nei punti nevralgici di tutto il territorio alassino.

Tre le persone arrestate: un cittadino di 40 anni di Cisano sul Neva, a cura della Stazione locale, dovendo espiare una pena di un anno e sette mesi per violazione della legge sugli stupefacenti;

un 35enne di nazionalità romena, a cura della stazione carabinieri di Villanova d’Albenga, in esecuzione di un provvedimento cautelare essendo stato ritenuto responsabile di una serie di furti commessi a Villanova e dintorni;

un cittadino di Alassio, a cura della Stazione di Alassio, destinatario di un provvedimento cautelare essendo stato ritenuto responsabile di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

La Stazione carabinieri di Laigueglia ha denunciato quattro persone. Tre delle quali ritenute responsabili, a conclusione di indagini, di spaccio di sostanze stupefacenti. La quarta invece, per detenzione e spendita di banconote false. Quest’ultimo, a seguito della perquisizione della propria abitazione, è stato trovato in possesso di varie banconote da 50 e 200 euro false, pronte per essere utilizzate per eventuali acquisti.

Un coniuge violento, responsabile di atti persecutori nei confronti della moglie, è stato allontanato dalla propria abitazione di Villanova d’Albenga dai carabinieri della Stazione locale. I militari dell'Arma prima hanno seguito il caso, poi richiesto e successivamente eseguito il provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Savona.

L’aliquota radiomobile ha denunciato un pregiudicato di Andora di 30 anni, sorpreso ancora a bordo del ciclomotore, senza aver conseguito la patente, dove aveva occultato degli arnesi da scasso, poi sequestrati.

Sempre i carabinieri della radiomobile, su richiesta dei controllori dell’ autobus della linea TPL Linea, hanno denunciato ad Alassio per ricettazione un cittadino tunisino di 20 anni. Residente a Sanremo e trovato in possesso di un carnet di biglietti da viaggio, risultati rubati ad una persona di Villanova d’Albenga (denunciati presso quel presidio).

Due persone della provincia di Torino di 60 anni, a conclusione delle indagini, sono state denunciate dai carabinieri della Stazione di Cisano Sul Neva, essendo emersi profili di responsabilità per una truffa commessa online ai danni di un cittadino (sempre di Cisano). I due in modo ingannevole, si erano fatti bonificare la somma di 500 euro per acquistare un motore risultato poi inesistente.

Ai servizi di controllo del territorio hanno preso parte attiva, in tutte le fasi operative, anche i carabinieri del nucleo cinofili e del 15 NEC di Villanova d’Albenga, che hanno cooperato in modo sinergico con i reparti territoriali, fornendo un rilevante supporto operativo.