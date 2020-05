Anziano moribondo salvato grazie a un tempestivo intervento a Pallare

Spiegamento di mezzi a Pallare oggi pomeriggio per le operazioni di salvataggio di un residente. Ad avere rischiato la vita è G.E., classe 1941, residente in via Mario colombo nel centro del paese.

Pur essendo un uomo noto per il suo atteggiamento solitario e taciturno, i vicini sono stati allarmati dal fatto di non averlo incontrato per diverso tempo.

Per questo motivo gli abitanti del palazzo hanno ritenuto giusto avvisare l'agente di polizia locale Stefano Mallarini e i carabinieri di Carcare. Questi rappresentati delle forze dell'ordine sono intervenuti con i militi della Croce Bianca di Carcare, con il medico Mauro Borro e con i Vigili del fuoco di Cairo che si sono occupati dell'apertura porta. I soccorritori entrati in casa hanno trovato lo sventurato moribondo a terra ma per fortuna ancora cosciente. L'anziano è stato trasportato d'urgenza in ospedale.