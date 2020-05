Calano i ricoverati al San Martino di Genova: ad oggi sono 123

La direzione sanitaria dell'ospedale San Martino di Genova traccia un bilancio della situazione odierna: · Ad ora sono 16 i ricoverati in Malattie Infettive, 21 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 1 al Padiglione 10, 53 al Padiglione 12, 7 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 14 al Maragliano, 2 in Cardiochirurgia.

· È arrivato nel pomeriggio il primo elemento facente parte del nuovo strumento utile a processare tamponi per la diagnostica Covid-19, derivante dall’investimento da parte dell’Ospedale di una parte delle risorse derivanti dalla raccolta fondi #GenovaPerSanMartino (270.000€ per tutta la macchina). Domani arriverà il secondo elemento. A seguire venerdì scatterà la fase di assemblaggio del macchinario. Sabato inizierà l’addestramento del personale che sarà dedicato al suo utilizzo. Salvo contrordini, da lunedì si inizierà a processare i campioni con l’obiettivo di arrivare in breve tempo ad una capacità di analisi di 1.000 tamponi al giorno.