Erba Legale: caratteristiche e Benefici

Si parla spesso di Erba Legale e dei sui derivati, scopriamo oggi anche le sue caratteristiche ed i suoi benefici.

Negli ultimi anni, in Italia, abbiamo assistito a un vero e proprio boom nel mondo delle infiorescenze di cannabis light, il cui sistema produttivo è stato definito e regolamentato attraverso la legge n°242 del 2016. Da allora, mese dopo mese, su tutto il territorio nazionale un numero considerevole di negozi dedicati ha visto la luce. Un settore florido, in continua espansione, che genera l'eterno dibattito tra sostenitori e detrattori.

L'erba legale non è altro che una variante della canapa che, per via della sua composizione, non viene annoverata tra le sostanze stupefacenti. Infatti, come impone la legge, questo tipo di pianta non deve superare la soglia dello 0,2% di THC (ovvero di tetracannabidiolo), la sostanza che agisce su alcuni recettori dell'organismo generando dopamina, l'ormone dell'euforia. Invece il quantitativo di CBD (cannabidiolo, altra componente della pianta) presente all'interno dei prodotti può raggiungere una percentuale massima del 30%.

La cannabis light viene ricavata dalle infiorescenze femminili della Canapa Sativa

Numerosi sono benefici: il CBD, agendo sul recettore CB1, produce effetti analgesici, antinfiammatori, combatte l'inappetenza e l'insonnia. Inoltre questa sostanza agisce anche su disturbi legati all'ansia e agli attacchi di panico, in particolare il disturbo ossessivo compulsivo e il disturbo post-traumatico da stress. Numerosi studi sostengono che l'erba legale sia in grado di agire contro la nausea e, grazie alle sue proprietà anticonvulsivanti, anche contro le crisi epilettiche. Ma non è finita qui, l'utilizzo costante di questo prodotto ha effetti benefici anche sull'acne, data la capacità del cannabidiolo di contrastare la sintesi dei lipidi. Infine, tra gli effetti più conosciuti, c'è quello relativo all'apporto di energie, talvolta superiore a quello di alcuni multivitaminici.

Va però fatto un doveroso distinguo: non bisogna confondere l'utilizzo della canapa light con quello della cannabis terapeutica, definita anche FM2. Infatti quest'ultima viene utilizzata esclusivamente in ambito clinico-sanitario per la preparazione di farmaci prescrivibili dietro ricetta medica.

Una notizia interessante che riguarda il settore dell'erba legale è data dall'aumento vertiginoso di ordini online fatti dagli italiani negli ultimi mesi. Infatti, mentre il Paese era piegato dalla pandemia, un numero sempre più alto di connazionali ha scelto di acquistare cannabis light attraverso gli shop online dedicati, aumentando del 30% il fatturato medio di questo settore. Una tendenza che conferma l'ascesa di un fenomeno ormai sempre più radicato nella mente degli utenti.