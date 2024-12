Intramoenia: l'Asl2 rinnova i contratti con 30 strutture private e inserisce 4 nuove convenzioni

Sono 30 le strutture private, non accreditate, alle quali l'Asl2 ha rinnovato, fino al 31 dicembre 2025, i contratti per la messa a disposizione di servizi e spazi destinati all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria di medici dell'Asl (la cosiddetta intramoenia allargata), per visite specialistiche e attività diagnostiche.