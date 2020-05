I carabinieri di Albenga incontrano "on line" gli studenti

Nell’ambito della rimodulazione degli studi con le lezioni a distanza, è stato riavviato il ciclo di incontri con gli studenti, effettuati dal decennale accordo sul progetto “Educazione alla legalità”, annualmente rinnovato tra il Ministero dell’Istruzione ed il Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, iniziato a settembre e poi sospeso per l’emergenza sanitaria, grazie all’interesse del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Albenga I.

Ieri pomeriggio gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Ceriale si sono collegati con il Comandante della Compagnia ingauna, Ten. Col. Sergio Pizziconi, per discutere di temi particolarmente sentiti anche dalle famiglie in questo periodo: l’uso consapevole dei social network, le insidie che si nascondono in internet e i rischi connessi ad un cattivo utilizzo del web nonchè il rispetto delle restrizioni dovute al Coronavirus.

Sono stati 45 minuti molto importanti per gli studenti che alla presenza delle insegnanti e in molti casi dei loro familiari hanno potuto apprendere nozioni fondamentali per utilizzare gli strumenti informatici in maniera corretta.

Nella fase finale dell’incontro si è lasciato spazio alle domande dei ragazzi che hanno voluto confrontarsi con il relatore in uniforme. Gli incontri proseguiranno nei prossimo giorni con le scuole secondarie di secondo grado di Albenga.