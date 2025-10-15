Ospedale di Albenga, approvato l’accordo per la guardia medica in collaborazione con il San Martino di Genova

L’Asl2 savonese ha approvato lo schema di atto specificativo per l’attivazione della collaborazione con l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova per il servizio di guardia medica attiva presso il Punto di Primo Intervento (PPI) dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Il documento dà attuazione alla convenzione quadro stipulata tra Asl2 e il Policlinico San Martino lo scorso anno, approvata da entrambi i soggetti.

L'accordo prevede che il personale sanitario del Policlinico San Martino operi fuori dal proprio orario di servizio istituzionale presso il PPI di Albenga, assicurando così una copertura qualificata per la guardia medica attiva.

La convenzione rientra in un più ampio accordo quadro quinquennale tra le due strutture sanitarie liguri, finalizzato a rafforzare la cooperazione in ambito medico, chirurgico e diagnostico per entyrambe le parti. L’obiettivo è quello di ottimizzare risorse e competenze per migliorare la qualità dell’assistenza e contenere i costi, in un’ottica di integrazione organizzativa e funzionale.

"La determina rappresenta un accordo convenzionale tra aziende sanitarie- spiega la direttrice sanitaria di Asl2 Bruna Rebagliati - Si tratta di una prassi consolidata nel sistema sanitario regionale quando si verifica la necessità di reciproco supporto professionale tra enti. Nel dettaglio, la convenzione prevede che personale medico del San Martino integri la copertura dei turni presso le strutture di Asl2. mentre professionisti di Asl2 opereranno presso il servizio di elisoccorso del San Martino.

Si tratta di uno strumento organizzativo ordinario, disciplinato dalla normativa vigente in materia di convenzioni tra enti del Servizio Sanitario Regionale, che consente di ottimizzare le risorse professionali e non presenta elementi di carattere straordinario".