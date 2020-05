Fase 2, Ripamonti (Lega): “Su spiagge dibattito surreale: no a balzelli e a scaricabarile su sindaci”

Dichiara il senatore della Lega e vicepresidente della Commissione Industria e Turismo a Palazzo Madama Paolo Ripamonti; “In queste ore stiamo assistendo a un dibattito surreale, con un Pd ligure che, invece di battere i pugni sul tavolo del proprio esecutivo, chiede alla Regione di aprire l’ennesimo tavolo di confronto. Non è più tempo di ipotesi.

Prendiamo atto che, dopo mesi di attesa di regole certe sul come ripartire, le informazioni, arrivate finora, stanno allarmando e non poco gli imprenditori balneari e non sappiamo se si sia tenuto conto della peculiarità delle singole regioni. Nessun balzello poi sulle spiagge libere perché il rischio, come spesso accade in Italia, diventi da straordinario a ordinario e soprattutto nessuno scaricabarile sui sindaci, autentici muli da soma in quanto a responsabilità nelle emergenze, che non possono lasciati soli anche nel controllo degli arenili.

Chiediamo al governo che venga messa in campo una task force, sull’esempio delle Spiagge sicure, per il presidio delle spiagge libere senza oneri né per i turisti né per i Comuni, che non possono di certo usare i già carenti corpi di Polizia municipale o ricorrere all’utilizzo di stewart che non avrebbero nessuna facoltà di sanzionare eventuali comporta mententi non a norma”.