Regole per la maturità: a scuola 15 minuti prima, distanza di due metri, un solo accompagnatore

Il documento del comitato tecnico scientifico con le linee guida sanitarie per gli esami di maturità al via il 17 giugno prevede, tra l'altro, che gli studenti si dovranno presentare a scuola 15 minuti prima dell'orario dell'esame, dovranno tornare a casa subito dopo e potranno essere accompagnati da una sola persona. Mascherine obbligatorie per docenti e studenti ma non i guanti, aule sanificate e ampie per il distanziamento di almeno 2 metri (anche dei membri della commissione) e ingressi previsti, appunto, 15 minuti prima dell'esame per ogni singolo studente.

I docenti inoltre dovranno dichiarare nel momento della convocazione, quindi il 15 giugno:

1. di non avere avuto febbre superiore a 37.5 gradi nel giorno di insediamento della commissione e nei tre giorni precedenti

2. di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni

3. di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Il documento del comitato tecnico scientifico è stato inviato al Ministero dell'Istruzione, che poi dovrà pubblicare il protocollo ufficiale.



