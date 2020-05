Pubbliche assistenze, Toti e Viale: "Prepareremo linee guida condivise per le diverse fasi dell'emergenza"

"Nessun problema di sicurezza sulle ambulanze: la sanificazione sui mezzi viene svolta dopo ogni trasporto, come pealtro è sempre avvenuto, secondo i protocolli di igiene che sono indipendenti dalla presente emergenza". È quanto emerso dall'incontro in Regione Liguria tra il presidente Toti, l'assessore alla sanità Viale e i rappresentati di Croce Rossa, Anpas e Cipas.

"Sono state condivise le valutazioni positive sulla sanificazione dei mezzi, e abbiamo ringraziato i volontari e gli operatori sanitari per il grande lavoro di questi mesi e per il senso di responsabilità civica dimostrato in molti momenti difficili. Lavoreremo insieme per costruire linee guida appropriate per la gestione dell'epidemia nelle diverse fasi: la fase 2 comporta regole diverse dalla fase più acuta di picco dell'epidemia, che fortunatamente è alle spalle, ma dobbiamo essere pronti per scenari diversi nei prossimi mesi". Così il presidente Giovanni Toti e la vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale al termine dell'incontro con i rappresentanti delle pubbliche assistenze, con i quali è stata esaminata la situazione dei servizi di trasporto in ambulanza durante l'emergenza coronavirus.

"È ferma volontà di Regione Liguria - hanno concluso - che le pubbliche assistenze abbiano sempre le risorse e gli strumenti per gestire al meglio questo servizio essenziale. Tutti i costi sostenuti durante l'emergenza verranno riconosciuti, non è in discussione e non lo è mai stato".