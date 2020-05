Fior d’Albenga 2020: grande successo per l'iniziativa #mettetedeifiorineivostribalconi

Si è conclusa oggi con la consegna dei premi a Marelia Iori - premio giuria organizzatori - e Elena Baldi Ranch - premio community con 1388 voti espressi - offerti da Coop Liguria, Le Serre, Ortofrutticola Albenga e Tecnitenda di Marco e Laura Pirri, l’edizione social Fior d’Albenga 2020 che si è tenuta dal 12 aprile al 9 maggio.

Un grande successo dell’iniziativa #mettetedeifiorineivostribalconi che ha visto interagire in un sulla pagina ufficiale circa 30.000 persone con un pubblico raggiunto dai contenuti pubblicati di oltre 70.000 persone e circa 50.000 visualizzazioni solo dell’album dedicato al social contest.

L’idea era quella di creare tanti piccoli arcobaleni sui terrazzi e nei giardini delle case ingaune realizzati con il fiori della piana di Albenga per rallegrare le difficile giornate passate in quarantena e condividere con la community messaggi di speranza, pace e solidarietà.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino : “Un edizione di fior d’Albenga tutta particolare ed unica, per il momento difficile della pandemia e quello economico che stiamo fronteggiando. La certezza però di aver realizzato un evento social con dati cosi considerevoli ed un enorme risparmio se si pensa ai circa 35000€ delle precedenti edizioni, quest’anno grazie alle stesse aziende fornitrici, all’agenzia Mway Communication & Events e agli sponsor dell’evento, che hanno sposato il messaggio di solidarietà ad una città, al suo turismo, alla sua agricoltura. I costi complessivi iva compresa si aggirano a solo circa 2000€. Grazie di cuore quindi a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito fattivamente alla buona riuscita di questo messaggio di 'ripartenza' a nome mio e di tutta l’amministrazione”.

Marta Gaia, consigliere delegato al centro storico e agli eventi spiega : "Un'edizione strana ma sicuramente partecipata. Tanti terrazzi e i social si sono riempiti di fiori, eccellenza della nostra Piana. Ringrazio tutti i cittadini che, con entusiasmo, hanno voluto partecipare a questo evento e mi complimento con tutti per la fantasia e per l'impegno soprattutto a coloro che hanno vinto. Fior d'Albenga 2020 è stata una edizione ponte per quella del 2021 che vedrà le nostre piazze, e chissà, anche i nostri terrazzi pieni i fiori".