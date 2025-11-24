Pontinvrea, vandalizzato il cartello della mototerapia. Il Ministro Locatelli: "Un gesto vile, che colpisce non solo un simbolo, ma anche il lavoro e l’impegno"

“Trovo vergognoso quanto accaduto a Pontinvrea, dove sono stati rovinati i cartelli dedicati alla Città Inclusiva, dove è nata la mototerapia”.

Ad affermarlo è il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che aggiunge: “Un gesto vile, che colpisce non solo un simbolo, ma anche il lavoro e l’impegno di chi ogni giorno costruisce opportunità e promuove il bene”.

“Massima solidarietà a Vanni Oddera e a tutte le persone che, con passione e generosità, continuano a portare avanti progetti che migliorano davvero la vita delle persone. La strada dell’inclusione non si ferma davanti a chi vuole distruggere: va avanti, più forte di prima”, conclude.