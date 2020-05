La CCIAA Riviere di Liguria spiega come far ripartire le aziende grazie al digitale

Continua l’impegno della Camera di Commercio Riviere di Liguria nel supportare le imprese nella trasformazione digitale resa indispensabile come uno dei principali strumenti per gestire la fase della ripartenza post emergenza Covid-19.

Lunedì 25 maggio è in calendario un webinar con gli esperti del PID – Punto Impresa Digitale - della Camera di Commercio che propongono una formazione gratuita sul tema “Trasformazione 4.0: fai ripartire la tua impresa con il digitale”, in diretta streaming dalle ore 10,30. Per partecipare occorre inviare la conferma di partecipazione dando anche il consenso per la registrazione dell'evento a:digitalpromoter@rivlig.camcom.it.

Questi gli argomenti dell’incontro:

- L'importanza dei dati e come acquisirli

- L’intelligenza artificiale è tra noi

- Un robot come amico (e collega di lavoro)

- Stampare in 3D, un’opportunità da cogliere

- Realtà aumentata o realtà virtuale? Differenze e casi applicativi.

Ecco il programma:

10,15 - Accesso alla Virtual Room e registrazione partecipanti

10,30 - Saluti istituzionali

10,40 - Trasformazione digitale: le tecnologie abilitanti a cura di Loris Prette, digital promoter PID – Punto Impresa Digitale

11,40 - Anticipazione Bando Voucher 2020: opportunità per e-commerce e smart working

11,50 – Conclusioni e quesiti.

Alla fine dell’evento sarà inoltre possibile mettersi in contatto con un Digital Promoter per analizzare gli strumenti digitali per “fare impresa” messi a disposizione dalla CCIAA Riviere di Liguria, mappare il livello di maturità digitale, attivare il servizio di mentoring gratuito e condividere le agevolazioni a favore degli investimenti per l’innovazione e la competitività delle PMI di tutti i settori economici.



Per info sull’iniziativa: www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/Agenda/Single?id_appointment=865

“Per consentire di rimanere costantemente informati sui temi del digitale, che rappresenta sempre più uno strumento strategico per le imprese, specie in una fase critica come quella connessa alla ripartenza post emergenza Covid-19, la Camera di Commercio ha attivato una newsletter dedicata - PID PUNTO IMPRESA DIGITALE, a cui ci si può iscrivere direttamente dal sito camerale”, spiega il Segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Stefano Senese.

Questo il link per l’iscrizione alla newsletter del Punto Impresa Digitale: www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/MailingList/All