Carcare: grande partecipazione alla pista di pattinaggio su ghiaccio vero

Prosegue con grande partecipazione la Cittadella Natalizia di Carcare, che per la prima volta ha portato in Piazza Genta una pista di pattinaggio su ghiaccio vero di 350 metri quadrati, diventata in pochi giorni uno dei principali punti di attrazione delle festività natalizie in Val Bormida.

La pista, inaugurata il 6 dicembre 2025, resterà aperta fino a domenica 11 gennaio 2026, offrendo a grandi e piccoli la possibilità di vivere un’esperienza autentica all’interno di un villaggio natalizio ricco di eventi, luci e intrattenimento.

Promozione speciale giovedì 18 dicembre

In occasione delle festività, gli organizzatori annunciano una promozione straordinaria

dedicata al pubblico:

Giovedì 18 dicembre 2025

Sconto del 50% sul pattinaggio

Dalle ore 15.00 alle 19.30

Un’iniziativa pensata per permettere a famiglie, bambini e ragazzi di avvicinarsi al pattinaggio su ghiaccio e vivere la magia del Natale in modo accessibile e coinvolgente.

Una pista di ultima generazione

La pista installata a Carcare è un impianto realizzato nel 2024, dotato di un motore refrigerante di nuova generazione, ecologico, con una potenza di 220.000 chilocalorie.

A sottolinearne il valore è Divier Cristiani, referente dell’installazione, che dichiara:

“La nostra famiglia opera nel settore delle piste di pattinaggio dal 2002 e oggi gestiamo tre impianti. Quella installata a Carcare è l’ultima arrivata: una pista di ultima generazione, realizzata nel 2024, dotata di un motore refrigerante ecologico da 220.000 chilocalorie. Dopo le esperienze dello scorso anno in Piazza Colombo a Sanremo e a Varazze, portarla qui per noi ha un valore speciale, perché Carcare la sentiamo come casa: la nostra famiglia è presente da tre generazioni con le proprie attrazioni alla festa di giugno. La risposta del pubblico in questi primi giorni è stata molto positiva e per questo abbiamo voluto lanciare una promozione speciale il 18 dicembre, con lo sconto del 50%, per permettere davvero a tutti di vivere l’esperienza del pattinaggio su ghiaccio e la magia della Cittadella Natalizia.”

La Cittadella Natalizia

Accanto alla pista, la Cittadella Natalizia di Carcare propone casette in legno con artigianato locale e idee regalo, prodotti gastronomici tipici, dolci natalizi, vin brulé e cioccolata calda. Non mancano le attrazioni per i più piccoli, come il trenino, la Casa di Babbo Natale, il truccabimbi e le letture animate.

Informazioni utili