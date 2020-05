Un’anziana femmina di tasso soccorsa sulle alture di Finale: ormai in fase terminale, non ce l'ha fatta

Il tasso è un plantigrado lungo fino ad 80 cm e diffuso in tutta Europa, ha pelo molto folto e con una tipica colorazione bianco-nera sul capo, ha una robusta dentatura e corti arti con 5 dita munite di unghie lunghe, adatte a scavare ampie tane con gallerie lunghe anche diversi metri e tutta una serie di cunicoli per fornire aerazione alla camera centrale; vive in gruppi anche di una decina di individui organizzati gerarchicamente che hanno bisogno di territori grandi anche un centinaio di ettari; trascorre gran parte della sua vita nella tana, da cui esce solo di notte; alla fine dell'autunno vi trascorre l'inverno dormendo quasi continuativamente; si accoppia di solito nel mese di ottobre e dopo una gestazione di circa tre mesi e mezzo, tra febbraio e marzo nascono da 3 a 5 piccoli che diventano adulti in un paio di anni; i cuccioli restano con i genitori fino all'autunno successivo ed in alcuni casi fino all'inverno; è onnivoro e si ciba di notte soprattutto di insetti, grosse larve, lombrichi, lumache, uova, frutta, miele, bacche, erba, bulbi e se riesce a catturarli anche di piccoli mammiferi e uccellini; in estate si aggira alla ricerca di cibo anche di sera, è estremamente selvatico e rifugge la presenza dell’uomo, al quale si avvicina talvolta solo quando è molto malato, come il soggetto trovato ad Olle.