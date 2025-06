Vezzi Portio, termina dopo oltre ventiquattr'ore l'odissea della bisarca bloccata sulla Sp8 (VIDEO)

Si è conclusa intorno alle 21:15, con l'intervento cominciato nel tardo pomeriggio da parte dell'autogru della ditta Vernazza giunta sul posto, l'odissea del camion bisarca rimasto bloccato lungo la Sp8 a Vezzi Portio in località Mulino Nuovo, verso la frazione di San Filippo.

Il mezzo pesante, uscito di carreggiata nel primo pomeriggio di lunedì 9 giugno mentre tentava una manovra in retromarcia, è rimasto fermo per oltre ventiquattr'ore, costringendo alla chiusura completa della strada nel tratto interessato. Solo oggi, martedì 10 giugno, è stato possibile completare le operazioni di recupero grazie all'arrivo di un'autogru adeguata, capace di sollevare e rimettere in carreggiata la motrice bloccata.

Durante tutta la giornata si sono registrati disagi per la circolazione locale, con l’accesso alla frazione di San Filippo garantito unicamente attraverso la deviazione da San Giorgio. L'autista del camion, di nazionalità rumena, ha trascorso la notte in un campeggio della zona in attesa di sviluppi.

Terminate le operazioni di rimozione e messi in sicurezza il mezzo e la sede stradale, si è provveduto alla riapertura della provinciale al traffico, restituendo la viabilità alla normalità dopo più di un giorno di interruzione.