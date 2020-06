Angelo Vaccarezza ("Cambiamo") in visita a Cairo Montenotte e Cosseria (FOTO)

Il presidente del gruppo consiliare "Cambiamo - Regione Liguria" Angelo Vaccarezza ha effettuato questa mattina un mini tour in Val Bormida, per incontrare i sindaci del territorio e fare il punto della situazione sugli argomenti più cogenti di queste ultime settimane.

Prima tappa, Cairo Montenotte dal sindaco Paolo Lambertini per sostenere il primo cittadino sui temi legati alla sanità, argomento più che fondamentale per questa provincia. Seconda tappa, Cosseria con il sindaco Roberto Molinaro, la vice sindaco Tamara Orru e l'assessore Roberto Oddera. Focus dell'incontro, infrastrutture, viabilità, progetti futuri per affrontare in maniera costruttiva quest'ultima fase di emergenza, per far rinascere il territorio.