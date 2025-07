Raccolta rifiuti a Savona, il Sindaco Russo: "Capiamo il disagio, è fisiologico che la fase di transizione presenti problemi. Non c'è dubbio che Sea-s deve migliorare" (VIDEO)

"Sono state sicuramente settimane difficili per la città e per i savonesi. Capiamo il disagio, le lamentele, le sollecitazioni, che sono tutto comprensibili e giuste".

Così il sindaco Marco Russo ha voluto rispondere alle interpellanze presentate dalla minoranza nel Consiglio Comunale di questo pomeriggio con al centro la gestione della raccolta rifiuti a Savona.

"Dobbiamo però tenere presenti due fattori - ha spiegato Russo - Innanzitutto, stiamo affrontando un cambio radicale sui rifiuti, un cambio che riguarda sia il lato del conferimento, che riguarda i cittadini, sia il lato della raccolta, che riguarda la società. In questi casi, è fisiologico che la fase di transizione presenti problemi. Ed è impossibile fare un bilancio perché siamo appena partiti, da meno di un mese nel levante, addirittura da 17 giorni nel ponente, mentre le zone collinari si avviano in questi giorni, In secondo luogo non dimentichiamoci che queste settimane sono state caratterizzate anche dalla presenza contemporanea dei vecchi cassonetti, cosa inevitabile ma che ha creato diversi problemi sia per i cittadini che per la società, che ha dovuto fronteggiare due sistemi di raccolta, oltre ad inseguire i conferimenti irregolari, ancora moltissimi. Voglio ringraziare i lavoratori di Sea-s per l'impegno che stanno mettendo in questo nuovo sistema e anche i tantissimi cittadini che si stanno adeguando con impegno e attenzione alle nuove modalità di raccolta".

Il primo cittadino, rispondendo all'interpellanza della minoranza presentata dal consigliere Fabio Orsi, ha specificato che i condomini serviti dai contenitori condominiali sono 1.400, a fronte della iniziale previsione di 1.100 mentre i mastelli sono 10.000 a fronte della iniziale previsione di 15.000.

"L'azienda - ha ricordato Russo - aveva già acquistato contenitori condominiali per 1.400 condomini, quindi ha utilizzato tutto il materiale acquistato, mentre per i mastelli in eccesso, restano in magazzino per le future sostituzioni. L'occupazione del suolo pubblico è inferiore a quella dei vecchi cassonetti, perché, guardando al levante e al ponente, a fronte della liberazione di mq 4.000,00, i contenitori occupano complessivamente 2.400 mq. Il saldo è positivo anche nelle zone più interessate da contenitori su suolo pubblico, ossia Villapiana (840 mq a fronte della liberazione di 900 mq) e Corso Vittorio Veneto e strade limitrofe (280 mq a fronte della liberazione di 360 mq) - ha puntualizzato - Ovviamente quando la situazione sarà stabilizzata, si ridisegneranno i parcheggi per ottimizzare lo spazio. Però, lo sapete che per mesi la società ha concordato con ciascun condominio le dotazioni da assegnare, derogando dalla pianificazione iniziale per assecondare le esigenze di ciascuno? Inoltre, abbiamo sempre detto che su questo, è ancora possibile, dopo la fase di avvio, valutare eventuali modifiche alla luce dell'esperienza concreta".

"Da un lato, soprattutto con l'assessore Pasquali che ringrazio per l'impegno, siamo in costante contatto con i cittadini per le segnalazioni delle problematiche che si manifestano, e, dall'altro lato, siamo in contatto quotidiano con la società rappresentando i problemi, sollecitandone la soluzione e fornendo il proprio contributo laddove necessario. Non c'è dubbio che la società deve migliorare sotto molti punti di vista: il punto informativo, non saltare i passaggi, e ci attendiamo che ciò avvenga perchè i nostri soci industriali Dock Lanterna e Idealservice hanno le competenze e l'esperienza per svolgere questo servizio in modo adeguato - dice Russo - Ma dobbiamo anche sapere che è un processo, non possiamo fotografare ogni istante traendo giudizi definitivi. Dobbiamo esaminare i problemi e trovare le soluzioni. Ricordiamoci che per mesi si è polemizzato in modo molto acceso su temi che poi si sono sgonfiati in breve tempo. Per esempio, penso ai contenitori condominiali da collocare nelle pertinenze degli edifici, cosa che sembrava impossibile invece quasi ottocento condomini l’hanno fatto; molti invocavano la collocazione dei contenitori su suolo pubblico e laddove necessario è stato fatto; si temeva di pagare il suolo pubblico e ovviamente ciò non è accaduto. Cito questi esempi solo per ricordare che non si può subito alzare le barricate ma che è necessario evidenziare i problemi o avanzare le richieste consentendo di affrontarle e risolverle nel tempo".

Il sindaco ha poi commentato la manifestazione del gruppo "Savona Intelligente" che si è svolta prima del consiglio comunale. "La manifestazione è legittima ed è giusto che i cittadini esprimano il proprio pensiero, esigenze, necessità, disagio, fa parte della normale dialettica. C'è chi lo fa mandando delle mail, chiedendo degli incontri e chi lo fa con una manifestazione pubblica. Resta che abbiamo imboccato una strada che non solo era vincolata da decisioni pregresse che si stanno man mano attuando ma è la strada necessaria per la nostra città che stiamo affrontando con molti anni di ritardo rispetto a tante altre città che hanno fatto le stesse scelte. Non stiamo aprendo nessuna via sperimentale" conclude il primo cittadino savonese.