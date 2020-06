Toti e Bucci premiano con una targa la 'squadra' dei medici, infermieri, oss e rappresentanti pubbliche assistenze impegnati nell’emergenza Covid-19

Una targa di ringraziamento alla “Più grande squadra di Genova e della Liguria” è stata consegnata questa sera dal presidente di Regione Giovanni Toti e dal sindaco di Genova Marco Bucci, prima del calcio di inizio della partita Genoa-Parma, la prima di campionato nel capoluogo ligure dopo l’emergenza Coronavirus.

È la “squadra” composta da otto persone tra medici, infermieri, operatori sociosanitari e pubbliche assistenze in rappresentanza di tutte le categorie che in questi mesi hanno lottato duramente, sacrificandosi in prima persona, per salvare vite e combattendo in corsia nel momento più terribile della pandemia. Si chiamano Gustavo Zacarias infermiere all’ospedale San Martino, Roberto De Sciciolo operatore socio-sanitario del San Martino, Patrizia Guido, medico all’ospedale Galliera di Genova, Loredana Mariotti coordinatrice infermieristica al Galliera, Armando Tagliavacche, medico al Villa Scassi, Roberta Merlo infermiere all’ospedale di Sampierdarena, Patrik Balza responsabile Protezione Civile ANPAS Liguria e responsabile organizzativo servizio sanitario stadio Ferraris e Filippo Arcidiacono direttore scientifico ANPAS Liguria e responsabile medico servizio sanitario stadio Ferraris.



“Queste persone che abbiamo voluto premiare rappresentano tutta la sanità ligure a cui va il nostro più profondo riconoscimento per quanto hanno fatto in questi mesi – ha spiegato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Questa targa la consegniamo a loro, ma simbolicamente a tutti gli operatori che sono stati impegnati in questi mesi, rischiando la vita per il prossimo. In questa emergenza la sanità ligure ha dimostrato di essere all’altezza delle sfide e una delle migliori del Paese, sia a livello di lavoro sia per l’organizzazione. E’ stato fatto uno sforzo gigantesco da tutti gli operatori e questo vuole essere un ringraziamento per la grande generosità dimostrata. A tutti i professionisti impegnati va il nostro grazie che non sarà solo simbolico, ma anche concreto visto che domani sigleremo un importante accordo con le organizzazioni sindacali con cui Regione Liguria mette a disposizione 9 milioni di euro che si vanno ad aggiungere a fondi nazionali per conferire un premio a chi si è impegnato per la salvaguardia della popolazione”.



“Una targa è solo un gesto simbolico e simbolico è anche il contesto in cui viene consegnata: una partita del campionato di serie A – ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci - Il calcio è un’attività importante che coinvolge tantissimi appassionati e che, seppure con ancora tante limitazioni come gli stadi purtroppo vuoti, cerca di darci una parvenza di normalità. Vogliamo ancora una volta testimoniare il nostro affetto e il nostro ringraziamento a chi si è donato con generosità e professionalità estrema ai pazienti rischiando anche la propria salute e dimostrando la propria vocazione all’attività sanitaria. Siete stati un esempio per la nostra città e per l’intero territorio della nostra regione”.