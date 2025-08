Albenga, novità in centro storico: in arrivo il primo "Kebab" tra le vecchie mura

A novembre 2025, una nuova insegna farà capolino nel cuore del centro storico di Albenga: per la prima volta, all’interno delle vecchie mura cittadine aprirà un "Kebab", una rosticceria etnica che prenderà il posto della gastronomia “Il Gabbiano” in via Oddo, destinata a chiudere i battenti a fine ottobre.

Sebbene non si tratti della prima attività di questo genere in città, è la prima volta che un kebab si insedia nel perimetro della città vecchia, in un’area di rilevanza storica e culturale.

Per l’assessore al Commercio Camilla Vio si tratta però di «presunta apertura di un'attività di somministrazione alimentare» e chiarisce: "Agli uffici comunali non è ancora pervenuta alcuna Scia relativa al subentro. Nei giorni scorsi mi sono recata in Regione per portare avanti il confronto finalizzato all'accordo sulle tipologie di attività compatibili con il contesto storico della nostra città – aggiunge - . L’iter amministrativo prosegue e, nel frattempo, gli uffici comunali monitoreranno con particolare attenzione le nuove aperture e i subentri, assicurando il rispetto delle normative e della visione condivisa per la valorizzazione del nostro centro".