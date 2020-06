Caos autostrade, la precisazione di Aspi: "Il semaforo non è sulla carreggiata autostradale, si tratta di uno svincolo"

"La direzione di Tronco di Genova di Aspi precisa che la foto diffusa oggi riprende un semaforo posizionato non sulla carreggiata autostradale, ma sul ramo di svincolo per la stazione di Chiavari, sull'A12 Genova-Sestri Levante. È stato installato giovedì mattina per consentire la riapertura della stazione di Chiavari in entrata e in uscita, in senso unico alternato, e permettere la prosecuzione delle attività di ispezione all'interno della galleria 'Della Moranda', in corrispondenza della stazione stessa". Così la direzione di Tronco di Genova di Aspi in merito alla foto, postata sulla pagina Facebook del presidente della Regione Giovanni Toti (leggi QUI) che testimoniava la presenza del semaforo su un tratto di autostrada ligure.

"Sono infatti tuttora in corso le ispezioni approfondite nel fornice - proseguono da Aspi - come previsto dal protocollo condiviso con il MiT in caso di rilevamento di difetti durante le prime ispezioni che vengono eseguite in orario notturno. In alternativa sarebbe stato necessario mantenere chiusa la stazione di Chiavari in una delle due direzioni mentre il semaforo alterna la viabilità sullo snodo, consentendo di utilizzare la stazione in entrambe le direzioni di marcia e limitando così disagi ulteriori. Si ricorda che sulla tratta non è attivo alcun pedaggio proprio in virtù delle numerose cantierizzazioni in corso ai fini della sicurezza".

"La Direzione di Tronco si scusa con l’utenza per i disagi di viabilità sulla rete, ma ricorda che la finalità delle attività di controllo in corso è garantire la sicurezza, sulla base delle prescrizioni del MIT e del quadro normativo di riferimento" concludono infine da Aspi.