Vado, aperta la nuova parafarmacia a Sant'Ermete: spazio al presidio tanto atteso dai vadesi

Da un mese è aperta a Vado Ligure, in località Sant’Ermete, una nuova parafarmacia gestita dai dottori Alessandra Pavese e Michele Padoa che hanno così dato vita ad un presidio tanto atteso nella frazione vadese.

“L’impatto con i cittadini è stato buono, sono contenti e la attendevano da anni. Vista l’emergenza Coronavirus ci siamo organizzati per far rispettare il distanziamento sociale tramite i cartelli e le frecce che creano un percorso all’interno” spiegano la coppia di farmacisti marito e moglie.

Al momento la parafarmacia si occupa della vendita dei farmaci da banco, di prodotti per le medicazioni, per l’igiene personale e la cosmesi oltre agli integratori energetici e i solari per i bimbi e gli adulti.

Non mancano in questo particolare momento legato alla fase 3 dell’emergenza Coronavirus i gel igienizzanti di diverse dimensioni, le mascherine monouso a prezzo calmierato e le mascherine lavabili di puro cotone fabbricate a mano da una sartoria, disponibili sia bianche che colorate per bambini e adulti.

Nella parafarmacia vadese sono in vendita inoltre tutti i prodotti veterinari e per celiaci ed è attivo online il servizio di consegna a domicilio nella zona di Vado e dintorni.

Appena l’emergenza cesserà verrà organizzata una vera e propria inaugurazione dove verrà consegnato un omaggio a tutti i clienti. Per informazioni si può contattare il numero 0192212162.

Non solo: la quarantena, che ha immobilizzato tutte le famiglie italiane in casa, ha dimostrato quanto sia importante disporre di un servizio anche "a distanza". Da questo punto di vista, la parafarmacia di Sant'Ermete si è dimostrata all'avanguardia, attivando un utile sistema di consegne a domicilio tramite e-shop.

Il servizio è disponibile a questo link:

https://shop.spesaespesa.com/shop/parafarmacia-santermete

Al momento gli orari, ancora in fase di definizione sono: lunedì 15-19 e da martedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 15 alle 19, il sabato dalle 8,30 alle 12,30.