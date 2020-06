Dacia Maraini, Federico Rampini, Paolo Rumiz, Ilaria Tuti e Roberto Centazzo: ultimi incontri 'on line' per la Libreria Ubik di Savona

Ultimi incontri 'on line' della Libreria Ubik di Savona, con Dacia Maraini, Federico Rampini, Paolo Rumiz, Ilaria Tuti e Roberto Centazzo.

Dal 20 luglio riprendono invece gli incontri 'fisici' con gli autori: riparte infatti il Festival "Parole Ubikate in mare" ad Albissola Marina, poche date (in una piazza quattro volte più grande, Piazza Lam per permettere le distanze come da normativa) ma con grandi sorprese!!

Martedì 30 giugno ore 18,30:

incontro in diretta on line con

Ilaria TUTI

e presentazione del romanzo

“Fiore di roccia”

(Longanesi)

Introduce Renata BARBERIS

Diretta dal profilo Stefano Milano (Libreria Ubik Savona due): https://www.facebook.com/stefano.milano3

Ilaria Tuti (autrice dei thriller di successo“Fiori sopra l’inferno" e “Ninfa dormiente”) con questo romanzo celebra il coraggio e la resilienza delle donne, la capacità di abnegazione di contadine umili ma forti nel desiderio di pace e pronte a sacrificarsi per portare viveri, medicinali e munizioni in montagna per i militari al fronte durante la Prima guerra mondiale.

Giovedì 2 luglio ore 18,30:

incontro in diretta on line con

Paolo RUMIZ

e presentazione del romanzo

“Il veliero sul tetto.

Appunti per una clausura”

(Feltrinelli)

Diretta dal profilo https://live.lafeltrinelli.it/login Solo per questo incontro devi inserire il codice che ti viene fornito in libreria insieme all’ultimo libro.

Paolo Rumiz (scrittore e editorialista inviato de «La Repubblica») tiene un diario della clausura da virus, che entra sotto la pelle della cronaca, per restituirci il cuore di una grande mutazione «al termine della quale non saremo più gli stessi». Milioni di persone hanno vegliato incerte sul loro futuro, gli affetti veri sono stati resi più vicini dalla forzata lontananza, e si è scritto a chi si ama come soldati in trincea…

Venerdì 3 luglio ore 18,30:

incontro in diretta on line con

Roberto CENTAZZO

e presentazione del romanzo

“Bevande incluse”

(Tea)

Introduce Marco PIVARI

Diretta dal profilo Stefano Milano (Libreria Ubik Savona due): https://www.facebook.com/stefano.milano3

Cala Marina è un incantevole paese della riviera di ponente: un piccolo mondo con i suoi riti, i suoi protagonisti, i suoi segreti. Il tempo scorre lento, soprattutto nella stazione ferroviaria, tra le chiacchiere di una piccola comunità di persone che passano lì le proprie giornate, finché una di loro scompare senza un motivo… Centazzo mette in scena una storia che fa sorridere ma anche riflettere, densa di malinconica nostalgia.

Sabato 4 luglio ore 18,30:

incontro in diretta on line con

Dacia MARAINI

e presentazione del romanzo

“Trio”

(Rizzoli)

Introduce Renata BARBERIS

Diretta dal profilo Stefano Milano (Libreria Ubik Savona due): https://www.facebook.com/stefano.milano3

Dacia Maraini (considerata la più famosa scrittrice italiana, autrice di romanzi, opere teatrali, poesie e saggi tradotti in oltre venti paesi, in passato una delle favorite per il Premio Nobel alla Letteratura) torna alla narrazione storica. Un romanzo delicato, l’intensa amicizia di due giovani donne nella Sicilia del Settecento, un’amicizia più forte delle convenzioni, della lontananza, degli amori. Un romanzo che attraverso il filtro di un passato mai così vicino parla di ognuno di noi, e di cosa può salvarci quando fuori tutto crolla.

Data da definire dal 6 all' 11 luglio ore 18,30:

incontro in diretta on line con

Federico RAMPINI

e presentazione del libro

“Oriente e Occidente.

Massa e individuo”

(Einaudi)

Introduce Renata BARBERIS

Diretta dalla pagina Ubik Librerie e Stefano Milano (Libreria Ubik Savona due): https://www.facebook.com/ubiklibrerie/